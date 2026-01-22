HABER

Gaziantep’te yoğun kar yağışı etkili oluyor

Gaziantep’te öğle saatlerine doğru başlayan ve giderek etkisini arttırmaya devam eden kar yağışı kenti tamamen beyaz örtüyle kapladı. Yoğun yağış nedeniyle Gaziantep Havalimanı saat 19.00’a kadar uçuşlara kapatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Gaziantep için 22-23 Ocak tarihleri için yaptığı yoğun kar yağışı uyarısının ardından kentte öğle saatlerine doğru kar yağışı başladı. Kısa sürede etkisini arttıran kar yağışı kenti tamamen beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışı kent gelinde zaman zaman tipi şeklinde etkili olurken belediye ekipleri teyakkuza geçti. Sahada özellikle ana yolları ve caddeleri açık tutmak için Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Belediyesi ve Şehitkamil Belediyesi ekipleri yoğun şekilde yol açma ve tuzlama çalışması yapıyor.

Özellikle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sorumluluğunda bulunan 317 kilometrelik yol ağında ana arterler, hastane yolları, kavşaklar ve toplu taşıma güzergahlarına öncelikli verdi. Ekipler, yol eğiminin yüksek olduğu 17 kritik bölgede buz çözücü solüsyon uygulaması planlarken, 3 bin 650 kilometrelik köy yolu ağında, ara arterlerde ve kaldırımlarda da karla mücadele çalışmaları yürütüyor. Karla mücadele çalışmalarında toplam 193 araç ile 825 personel görev yapıyor.

Gaziantep Valiliği ise yoğun kar yağışı nedeniyle uçuşların saat 19.00’a kadar iptal edildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden ve etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Gaziantep Havalimanı bugün akşam saat 19.00’a kadar tüm uçuşlara kapanmıştır. Havalimanımıza karla mücadele amacıyla DHMİ tarafından başka illerden 2 araç takviyesi daha yapılmış olup, karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Gaziantep’te yoğun kar yağışı etkili oluyor 6Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

