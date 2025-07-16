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Antalya'da dolandırıcılık operasyonu! Yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklandı

Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'da dolandırıcılık operasyonu! Yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklandı

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir işyerinde gerçekleşen dolandırıcılık faaliyeti üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı.

Belirlenen iş yerine yapılan baskında, çalışan 3 kişinin görevlerinde yükseltilmelerini sağlamak vaadiyle 5 şüpheli tarafından 3 milyon 440 bin lira dolandırıldığı tespit edildi.

Yapılan operasyonda İ.D, K.D, A.Ş, M.C.Ö. ve H.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 5 cep telefonu, sim kartları ve dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 3'ü hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya dolandırıcılık
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