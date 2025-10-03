Antalya'da Düden Çayı'nda bir erkek cesedi bulundu

Habipler Mahallesi, 5716 Sokak'taki Düden Çayı'nda sazlıkların olduğu bölgede hareketsiz duran bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Bot yardımıyla çayın kenarındaki sazlık alana gelen AFAD ekibi hareketsiz duran kişiyi çıkardı.

Yapılan incelemede yaklaşık iki hafta önce hayatını kaybettiği belirlenen kişinin erkek olduğu tespit edildi.

Henüz kimliği tespit edilemeyen ceset, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır