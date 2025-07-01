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Antalya'da esrarengiz olay: Bankta oturur halde ölü bulundu!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bankta oturur şekilde hareketsiz kişi fark edildi. Çevredeki vatandaşlar durumu acil çağrı merkezine bildirdi. İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri bankta hareketsiz duran adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın kimliği belli olurken olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Antalya'da esrarengiz olay: Bankta oturur halde ölü bulundu!

Antalya'da 48 yaşındaki Murat Serttaş, parkta bank üzerinde ölü bulundu. Serttaş'ın dün öğle saatlerinde hastaneye gittiği, çene altında dikiş izi ve kolunda pansuman izi olduğu belirlendi.

BANKTA SIR ÖLÜM

Esrarengiz olay, saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1079 sokak üzerinde yer alan Ali Peçen Zeytin Park'ta meydana geldi.

Antalya da esrarengiz olay: Bankta oturur halde ölü bulundu! 1

Parktaki bankta oturur şekilde hareketsiz kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede ulaşan sağlık ekibi, banktaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Muratpaşa Suç ve Araştırma ile Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede, ölen kişinin üzerinde Murat Serttaş adına kayıtlı kimlik bulundu.

Antalya da esrarengiz olay: Bankta oturur halde ölü bulundu! 2

Ölen kişinin çene altında dikiş izi, kolunda ise pansuman izine rastladı. Ekipler, Serttaş'ın dün Atatürk Devlet Hastanesi'ne gittiğini, saat 15.00 sıralarında taburcu edildiğini belirledi.

Serttaş'ın cansız bedeni savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya Muratpaşa
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