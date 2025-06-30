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Antalya'da fabrika faciası: Kırım makinesine düşen işçinin bacakları koptu!

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Antalya'da bir fabrikada facia yaşandı. 28 yaşındaki işçi çalıştığı sırada plastik kırım makinesine düştü. Kazayı gören fabrikadaki diğer işçiler adrese yardım çağırdı. İşçinin iki bacağı, diz altından koptu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki bir fabrikada plastik kırım makinesine düşen Özbekistan uyruklu Kudratov Mırzokhıd'in (28) iki bacağı, diz altından koptu.

Antalya da fabrika faciası: Kırım makinesine düşen işçinin bacakları koptu! 1

Korkunç olay, saat 10.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Kırkgöz Sanayi Sitesi’ndeki hurdacılar sitesinde meydana geldi.

Bir plastik fabrikasında çalışan Özbekistan uyruklu Kudratov Mırzokhıd, sert plastik malzemeyi ayaklarıyla kırım makinesinin içine ittirdiği sırada dengesini kaybederek makineye düştü.

Antalya da fabrika faciası: Kırım makinesine düşen işçinin bacakları koptu! 2

Kazayı gören fabrikadaki diğer işçilerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Antalya OSB ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, işçiyi makineden çıkardı.

Antalya da fabrika faciası: Kırım makinesine düşen işçinin bacakları koptu! 3

Makinenin çarklarının iki bacağını diz altında kopardığı Mırzokhıd, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya da fabrika faciası: Kırım makinesine düşen işçinin bacakları koptu! 4

Sanayi sitesinde çalışan bir esnaf, "Çalışırken bağırma sesi duydum, ondan sonra itfaiye geldi. Vatandaş, makinenin içine düşmüş. Kırım makinesine bacakları sıkışmış. Yapabileceğimiz çok fazla bir şey yoktu. Sadece yardım etmeye çalıştık" dedi.

Antalya da fabrika faciası: Kırım makinesine düşen işçinin bacakları koptu! 5

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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antalya Fabrika işçisi İşçi fabrika
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