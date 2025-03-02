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Antalya'da feci kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybedince palmiyelere çarpıp takla attı, metal yığınının içinde sıkışıp kaldı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
02.03.2025 12:30
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Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki palmiyelere çarparak takla attı. Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ve sağlık ekipleri bulunduğu yerden çıkardı.

Antalya'da feci kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybedince palmiyelere çarpıp takla attı, metal yığınının içinde sıkışıp kaldı

Kaza, saat 11.20 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Emek Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin K. (76) idaresindeki 35 GV 719 plakalı Mitsubishi marka araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yolun sağ tarafında bulunan palmiyelere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç bu kez sürüklenerek yol ortasındaki refüje çarptı.

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SIKIŞTIĞI YERDEN EKİPLER ÇIKARDI

Kazayı gören diğer sürücü ve vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen ekipler ters dönen araç içerisinde bulunan sürücü Hüseyin K.'yi sıkıştığı yerden çıkarmak için büyük çaba sarf etti. Kısa süreli kurtarma çalışmasının ardından yaralı olarak araç içerisinden çıkartılan Hüseyin K. olay yerindeki ilk tedavisinin ardından 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya ekip kaza
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