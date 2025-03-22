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Antalya'da feci kaza: Otobüsle çarpışan araçtan yola fırlayan genç kız hayatını kaybetti!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık MYNET YAZARI
22.03.2025 09:23
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Antalya'da özel halk otobüsü ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazası ölümle bitti. Kazada 22 yaşındaki genç kız, yolcu konumunda bulunduğu araçtan yola fırlayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası genç kızın yol saçılan eşyaları arasındaki nazar boncuklu anahtarlık ise yürekleri burktu. Olay yerine gelen kızın ailesi feryat ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da feci kaza: Otobüsle çarpışan araçtan yola fırlayan genç kız hayatını kaybetti!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Meltem Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana glen feci kaza saat 22.30 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Ahmet C. C. yönetimindeki 07 AU 0079 plakalı özel halk otobüsü ile Ahmet Ü'nün kullandığı 07 AIT 631 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı.

GENÇ KIZ YOLA SAVRULARAK METRELERCE SÜRÜKLENDİ

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Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araçta yolcu konumunda bulunan Ceren K'nin (22) yola savrularak metrelerce sürüklendi. Kaza sonrası ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Ceren K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölüm haberini alan genç kızın yakınları ise büyük üzüntü yaşadı.

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Kıbrıs'taki bir üniversiteden yeni mezun olduğu öğrenilen genç kızdan geriye ise yola saçılan eşyaları kaldı. Eşyalar arasında ise nazar boncuklu anahtarlık ise yürekleri burktu.

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Genç kızın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya kaza
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