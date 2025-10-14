Antalya'da gözaltı, Bursa'da tutuklama kararı! Aralarında Turgay Erdem de var
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 6 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı. Eşi Zeynep Erdem ve 7 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
