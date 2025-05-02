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Antalya'da hava durumu nasıl olacak? Antalya 02 Mayıs Cuma hava durumu!

Antalya 02 Mayıs Cuma hava durumu tahminleri açıklandı. Antalya'da bugün hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak?

Antalya'da hava durumu nasıl olacak? Antalya 02 Mayıs Cuma hava durumu!
Nilgün Akbıyık

Antalya'da 2 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin geçecek. Gündüz sıcaklığı 11°C, gece sıcaklığı ise 2°C civarında olacak. Bu serin ve yağmurlu hava, açık hava etkinlikleri planlayanlar için hazırlıklı olmayı gerektiriyor.

3 Mayıs Cumartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 11°C, gece sıcaklığı 3°C olarak tahmin ediliyor. 4 Mayıs Pazar günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 14°C, gece sıcaklığı ise 4°C civarında olacak. Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. Yağışlar devam edecek.

Serin ve yağmurlu günlerde, kat kat giyinmek ve su geçirmez giysiler tercih etmek önemlidir. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Yağışlı havalarda kaygan zeminlere karşı dikkatli olunmalıdır. Sürüş esnasında hız limitlerine uyulmalıdır. Bu önlemler, hem kişisel güvenliği hem de çevredeki insanların güvenliğini sağlamaya katkıda bulunur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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