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Antalya'da hava durumu nasıl olacak? Antalya 28 Nisan Pazartesi hava durumu!

Antalya'da bugün havanın genel olarak açık ve güneşli olması bekleniyor. İşte Antalya'da hava durumu...

Antalya'da hava durumu nasıl olacak? Antalya 28 Nisan Pazartesi hava durumu!
Nilgün Akbıyık

Antalya'da 28 Nisan Pazartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 20°C civarında, gece ise 8°C'ye kadar düşecek. Bu sıcaklıklar, Antalya'nın tipik Nisan ayı iklimine uygun olacak. Ilıman ve rahat bir hava sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 29 Nisan Salı günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklıkları 21°C, gece ise 9°C civarında seyredecek. 30 Nisan Çarşamba günü de hava açık kalacak. Gündüz sıcaklıkları 21°C, gece ise 10°C olacak. 1 Mayıs Perşembe günü hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 21°C, gece ise 10°C olacak. 2 Mayıs Cuma günü de hafif yağmur devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 21°C, gece ise 10°C olacak. 3 Mayıs Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 22°C, gece ise 10°C olacak. 4 Mayıs Pazar günü yağmurlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 22°C, gece ise 10°C olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve açık olacak. 1 ve 2 Mayıs tarihlerinde hafif yağmur beklendiğinden, bu günlerde dışarı çıkarken hafif bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı olabilir. Diğer günlerde ise hava genellikle açık ve güneşli olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem sunuyor.

Antalya'nın Nisan ve Mayıs aylarındaki iklimi genelde ılımandır. Gündüz sıcaklıkları 20-25°C arasında değişirken, gece sıcaklıkları 8-13°C arasında seyreder. Nisan ayında yağış miktarı 74 mm, Mayıs ayında ise 45 mm civarındadır. Bu da yılın bu döneminin, açık hava etkinlikleri ve tatil planları için ideal olduğunu gösterir.

Antalya'da önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle açık ve ılıman olacak. Hafif yağmur beklenen 1 ve 2 Mayıs tarihlerinde dışarı çıkarken hafif bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı olur. Diğer günlerde açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem sunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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