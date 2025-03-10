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  4. Antalya'da horoz dövüşü operasyonu düzenlendi: Para cezası kesildi…

Antalya'da horoz dövüşü operasyonu düzenlendi: Para cezası kesildi…

10.03.2025 16:24
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda dövüştürüldüğü tespit edilen 4 horoza el konuldu. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, dün akşam saat 20.30'da Yeşildere Mahallesi'ndeki bir evin bahçesine düzenledikleri baskında, horoz dövüşü yapıldığı bilgisini aldıkları ihbar üzerine harekete geçti.

Antalya'da horoz dövüşü operasyonu düzenlendi: Para cezası kesildi…

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda, dövüştürülen horozların yanı sıra 4 kişiye toplam 41 bin 540 TL para cezası kesildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekibi ile Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde horoz dövüşü yapıldığı ihbar sonrası dün saat 20.30 sıralarında adrese gitti.

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Ekiplerin evin bahçesinde yaptığı incelemede, 'Çember' olarak tabir edilen horoz dövüş ringi içerisinde halihazırda horoz dövüşü olmadığı ancak alan içerisinde 4 Asel horozu bulunduğu görüldü. Ekipler tarafından horozlar muhafaza altına alınıp, hayvanat bahçesine teslim edildi.

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Horoz sahipleri M.S., M.B., C.H. ve E.H.'ye, 'Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirme' suçlarından kişi başı 10 bin 385 TL olmak üzere toplam 41 bin 540 TL para cezası uygulandı.

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(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya Muratpaşa Horoz dövüşü
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