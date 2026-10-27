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Antalya'da hortum faciası! İşçilerin kaldığı konteynerler savruldu: 4 ölü, 1 yaralı

Antalya'da çıkan hortum, bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerleri savurdu. Acı olayda konteynerdeki işçilerden 4'ü hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı

Antalya'da hortum faciası! İşçilerin kaldığı konteynerler savruldu: 4 ölü, 1 yaralı

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgede ortaya çıkan hortum şantiyede işçilerin kaldığı 2 konteyneri savurdu.

Antalya da hortum faciası! İşçilerin kaldığı konteynerler savruldu: 4 ölü, 1 yaralı 1

Olayda 2 işçi olay yerinde hayatını kaybetti, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken 2 işçi ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 1 işçinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Antalya da hortum faciası! İşçilerin kaldığı konteynerler savruldu: 4 ölü, 1 yaralı 2

VALİ ŞAHİN AÇIKLAMA YAPTI

Antalya Valisi Hulusi Şahin, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alıp incelemelerde bulundu. Vali Şahin, Kepez ilçesinde bu akşam 23.00 sıralarında site inşaatında şantiye ve konteynerlerin olduğu yerde bir hücre hortum oluştuğunu ve buradaki 2 konteyneri parçalayıp içindeki işçileri savurduğunu söyledi.

Antalya da hortum faciası! İşçilerin kaldığı konteynerler savruldu: 4 ölü, 1 yaralı 3


Vali Şahin, "Şu anda olay yerinde aramalarımız devam ediyor teyitleşiyoruz başka bir yaralı ya da cenaze var mı bunu anlamaya çalışıyoruz. Çok enteresan bir doğa olayıyla karşı karışayız şehrin başka bir noktasında hortum ihbarı olmadı sadece burada hücre hortum ortaya çıktı ve yine sadece burada 2 konteyneri paramparça eden hortumla karşı karşıyayız. Yakın konteynerlerde de bir şey yok. Bugün il koordinasyon kurulu toplantısında meteoroloji bölge müdürümüz sonum yaptı ve ekstrem olaylara hazır olmamız gerektiğini söylemişti. Akşamında böyle bir olayla karşı karşıya kaldık, ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum, kimlikleri tespit ediliyor" dedi.

Antalya da hortum faciası! İşçilerin kaldığı konteynerler savruldu: 4 ölü, 1 yaralı 4

HORTUM BİR VİNCİ DE DEVİRDİ

Aynı alanda yine hortum sebebiyle bir vincin de devrildiği ancak konteynerle bir ilgisinin bulunmadığını söyleyen Vali Şahin, "Vincin altında can kaybı ya da yaralı söz konusu değil, bütün site inşaatını hortum tarumar etmiş" şeklinde konuştu. Ekiplerin alanda başka işçi olma ihtimali sebebiyle arama çalışmalarının da devam ettiği bildirildi.

Antalya da hortum faciası! İşçilerin kaldığı konteynerler savruldu: 4 ölü, 1 yaralı 5


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya Hortum
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