Antalya'da hortum faciası! İşçilerin kaldığı konteynerler savruldu: 4 ölü, 1 yaralı

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgede ortaya çıkan hortum şantiyede işçilerin kaldığı 2 konteyneri savurdu.
Olayda 2 işçi olay yerinde hayatını kaybetti, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken 2 işçi ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 1 işçinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.
Antalya Valisi Hulusi Şahin, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alıp incelemelerde bulundu. Vali Şahin, Kepez ilçesinde bu akşam 23.00 sıralarında site inşaatında şantiye ve konteynerlerin olduğu yerde bir hücre hortum oluştuğunu ve buradaki 2 konteyneri parçalayıp içindeki işçileri savurduğunu söyledi.
Aynı alanda yine hortum sebebiyle bir vincin de devrildiği ancak konteynerle bir ilgisinin bulunmadığını söyleyen Vali Şahin, "Vincin altında can kaybı ya da yaralı söz konusu değil, bütün site inşaatını hortum tarumar etmiş" şeklinde konuştu. Ekiplerin alanda başka işçi olma ihtimali sebebiyle arama çalışmalarının da devam ettiği bildirildi.
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