Antalya'da hurdacıda çıkan yangın söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında 75. Yıl Caddesi üzerindeki bir hurdacıda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden iş yeri sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını çevreye sıçramadan kontrol altına aldı. Hurdalıktaki metal yığınlar yangında zarar görürken, gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır