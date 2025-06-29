Antalya'da iki doğal afet birden! Bu sefer de hortum seralara zarar verdi

Antalya bugün iki doğal afeti birden yaşadı. Aksu ilçesinde iki ayrı mahallede orman yangını çıkarken, yangından yaklaşık 3 saat önce ise yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Serik ilçesini hortum vudu. Serik ilçesine bağlı Çakallık Mahallesi'nde oluşan hortumda seraların naylonları uçarken, çatı kısmı yerinden çıkarak dağıldı. Özellikle çilek seralarında büyük hasar meydana geldi. Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde gökyüzünde uçuşan sera örtüleri ile zarar gören seralar yer aldı.

(İHA)