Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Araçların çekici ile kaldırılması ve karayolları ekiplerinin yolu temizlemesinden sonra trafik normale döndü.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Akseki-Seydişehir karayolu Kızılağaç mevkiinde meydana geldi. Seydişehir yönünden Akseki yönüne gitmekte olan Bestami B. (30) idaresindeki 44 KB 295 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Mustafa A. (52) idaresindeki 42 VY 978 plakalı otomobille çarpıştı.

KAZADA 1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, Bölge Trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüsü Mustafa A. ağır, diğer aracın sürücüsü Bestami B. (30) ile araçta yolcu olarak bulunan İsmet A. (45) ve Nihat Aras A. (15) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Akseki Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yerinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların çekici ile kaldırılması ve karayolları ekiplerinin yolu temizlemesinden sonra trafik normale döndü.

