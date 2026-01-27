HABER

Aziz İhsan Aktaş davası öncesi MHP'den dikkat çeken açıklama: "Keşke duruşmalar canlı yayınlanabilseydi"

CHP'li 7 belediye başkanı dahil 200 sanıklı Aziz İhan Aktaş davası öncesi MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Yıldız açıklamasında, "Keşke mevzuat müsait olsa da duruşmalar televizyonlarda canlı yayınlanabilseydi" dedi.

Doğukan Akbayır

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6’sı görevinden uzaklaştırılan CHP’li 7 belediye başkanının da arasında bulunduğu 200 sanığın yargılanmasına bugün başlanacak. MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan da konuyla alakalı dikkat çeken bir açıklama geldi.

"KEŞKE DURUŞMALAR TELEVİZYONLARDA CANLI YAYINLANABİLSEYDİ"

Davaya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız "Keşke mevzuat müsait olsa da duruşmalar televizyonlarda canlı yayınlanabilseydi. Vatandaş daha çok bilgi sahibi olurdu" görüşüne yer verdi.

