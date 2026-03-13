Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan İlber Ortaylı'nın ailesine taziye ziyareti!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan İlber Ortaylı'nın ailesine taziye ziyareti!

Memişoğlu, Ortaylı'nın hayatını kaybettiği Koç Üniversitesi Hastanesi'ne gelerek kızı ve kardeşlerine taziyelerini iletti.

Çıkışta gazetecilere açıklamada bulunan Memişoğlu, Türk milletinin çok değerli bir değerini kaybettiğini ve herkese başsağlığı dilediğini söyledi.

Memişoğlu, "Aileye başsağlığı dileklerimizi ilettik, hekim arkadaşlarımıza teşekkür ettik. Başımız sağ olsun. Gerçekten çok büyük bir değer, birçok insan yetiştirmiş, Türkiye'nin gerçekten tarih anlamında, geçmiş anlamında bilgili bir dahisiydi kendisi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bizler hocamızın ülkemize yaptığı katkılardan dolayı mekanı cennet olsun diye dua ediyoruz." dedi.

Taziye ziyaretinde Memişoğlu'na, Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner eşlik etti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İlber Ortaylı
İsrail'in tehdidinden sonra Tahran'da miting alanında patlama

İsrail'in tehdidinden sonra Tahran'da miting alanında patlama

AFAD duyurdu: Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Okullar 1 gün tatil edildi

AFAD duyurdu: Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Okullar 1 gün tatil edildi

SON DAKİKA | Transferde deprem etkisi! Ünlü menajer resmen açıkladı: "Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılıyor!"

SON DAKİKA | Transferde deprem etkisi! Ünlü menajer resmen açıkladı: "Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılıyor!"

Evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti

Evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Meclis’in gündemi BYD oldu: ‘O dolarları ödemek zorunda’

Meclis’in gündemi BYD oldu: ‘O dolarları ödemek zorunda’

