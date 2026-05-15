Üsküdar'da fast-food zinciri protestosunda gerginlik

Üsküdar'da bir fast-food zinciri şubesi önünde eylemin yapan mahalle sakinleri, yoldan geçen bir kadının sözlü tacizine uğradı. Şahıs, kendisini görüntüleyen vatandaşı, "Seni pişman ederim, mahvederim" diyerek tehdit etti.

Üsküdar Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan McDonald's şubesi önünde protesto eylemi yapan vatandaşlar, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadının sözlü saldırısıyla karşılaştı. Mahalleye açılan fast-food şubesini, İsrail'e ekonomik destek sağladığı gerekçesiyle protesto eden mahalle sakinlerine yönelik tehdit içerikli ifadeler kullanan kadın, çevredekilerin tepkisini çekti.

PROTESTODA GERGİN ANLAR

O anların cep telefonuyla kaydedildiğini fark eden kadın, öfkesini görüntü alan kişiye yöneltti. Kadın, kayıt yapan kişiye yönelik, "Seni burada olduğuna pişman ederim, senin karşına benim gibi bir insan çıkmamış. Eğer o videoyu bir yerde göreyim var ya seni mahvederim" şeklinde tehditler savurdu. Gergin anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

Taksici sevgiliden kadın hakime: "Uyuşturucu parası yaz aşkım"

Fenerbahçe'de ilk ayrılık kesinleşti! Yıldız isim ülkesine dönüyor

Ne altın, ne gümüş... Ona yatırım yapıp yıllarca unutmuş!

Dilekçe vermeyen bundan mahrum kalacak

Memur ve emekli için maaş tablosu belli oluyor!

