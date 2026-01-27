HABER

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası başlıyor: CHP'li belediye başkanları da var

"Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” davası bugün başlıyor. Aralarında CHP'li belediye başkanlarının da bulunduğu toplam 200 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak. Peki sanıklar neyle suçlanıyor, haklarında ne kadar hapis cezası isteniyor? İşte tüm detaylar...

Devrim Karadağ

CHP'li birçok belediyeye peş peşe yapılan operasyonlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Özellikle Aziz İhsan Aktaş'ın iddiaları sonrası söz konusu operasyonlara haız verilirken, çok sayıda kişi de tutuklandı. Görevden uzaklaştırılan CHP'li 5'i tutuklu 7 belediye başkanının sanıkları arasında olduğu Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası bugün başlıyor. Davada, 40'ı tutuklu 200 isim hakim karşısına çıkacak.

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, geçen yıl 13 Ocak'ta gözaltına alındı. O gün kamuoyu, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüyle tanıştı.

Tutuklanan Aktaş, ilk ifadesinde tüm suçlamaları reddetse de sonrasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı, birçok iddia ileri sürdü.

Beşiktaş, Avcılar, Seyhan ve Ceyhan belediyeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İETT ve İSFALT'taki ihalelerde usulsüzlük yapıldığını iddia eden Aktaş, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İhale süreçlerinin organize edildiği iddialarına yönelik 10 ay sonra dava açıldı.

704 YIL HAPİS İSTENDİ

NTV'de yer alan habere göre; örgüt ele başı Aktaş hakkında, rüşvetten sahteciliğe, dolandırıcılıktan kara para aklamaya 704 yıla kadar hapis cezası istendi.

Görevden uzaklaştırılan 5'i tutuklu 7 CHP'li belediye başkanının adının geçtiği 578 sayfalık iddianamede, 200 sanık yargılanacak, bunlardan 40'ı tutuklu.

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet almak gibi 8 suçtan 337 yıla kadar hapis cezası istendi.

Tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar; Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tutuksuz yargılanacak. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında rüşvet alma suçlamasıyla 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın 15 yıla kadar, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Görevden uzaklaştırılan Özer hakkında, iddianamenin kabulü sonrası tahliye kararı verilmişti.

İddianamede, Aziz İhsan Aktaş'ın, 2020'den itibaren büyükşehir ve ilçe belediyelerinden ihaleler alarak ele başı olduğu örgüte altın çağını yaşattığı öne sürüldü. CHP'li belediyelere araç ve maddi imkanlar sağlandığı anlatıldı.

Dava, Silivri'de, cezaevi karşısındaki duruşma salonunda bugün görülecek.

