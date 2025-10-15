Antalya'da kaçak alkol operasyonu: 14 bin 884 litre kaçak alkol ele geçirildi

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Muhalefet" suçu kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucu kaçak alkol üretimi ve dağıtımına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde bulunan 2 iş yeri ile 2 araca düzenlenen operasyonlarda toplam 14 bin 884 litre kaçak alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 2 şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır