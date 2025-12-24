HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya'da kahreden olay: Anne ve 5 yaşındaki oğlu 1 gün arayla aynı şekilde öldü!

Antalya'da 5 yaşındaki A.Y. Ö. isimli erkek çocuk, 8'inci kattan düşerek kaybetti. Ukrayna asıllı anne, olaydan bir gün sonra aynı binada balkondan düştü. 5 yaşındaki çocuk ve annesi bir gün arayla aynı şekilde can verdi.

Antalya'da kahreden olay: Anne ve 5 yaşındaki oğlu 1 gün arayla aynı şekilde öldü!

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşanan olayda, 5 yaşındaki A.Y. Ö. isimli çocuk, bulunduğu apartmanın 8'inci katından düşerek hayatını kaybetti.

ANNE VE OĞLU 1 GÜN ARAYLA AYNI ŞEKİLDE ÖLDÜ

Acı olayın ardından, çocuğun annesi Ukrayna asıllı Yulya Zahadan'ın (45) da bir gün sonra aynı binadan balkondan düştüğü öğrenildi.

Antalya da kahreden olay: Anne ve 5 yaşındaki oğlu 1 gün arayla aynı şekilde öldü! 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Zahadan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Antalya da kahreden olay: Anne ve 5 yaşındaki oğlu 1 gün arayla aynı şekilde öldü! 2

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Anne ve oğlunun ölümüyle ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatılırken, olayların kesin nedeni yapılacak çalışmaların ardından netlik kazanacak.

Antalya da kahreden olay: Anne ve 5 yaşındaki oğlu 1 gün arayla aynı şekilde öldü! 3Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı: 2 yaralıYolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı: 2 yaralı
Samsun’da yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonuSamsun’da yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin aylık geliri ortaya çıktı!

Spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin aylık geliri ortaya çıktı!

HAK-İŞ'ten asgari ücret çıkışı! "Bu yapıdan çıkmaz"

HAK-İŞ'ten asgari ücret çıkışı! "Bu yapıdan çıkmaz"

Kimlik, pasaport, ehliyet bedelleri belli oldu: Fiyatlar Resmi Gazete'de

Kimlik, pasaport, ehliyet bedelleri belli oldu: Fiyatlar Resmi Gazete'de

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.