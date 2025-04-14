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Antalya'da karbonmonoksitten ölen 3 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Antalya'nın Kaş ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten ölen 3 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

Antalya'da karbonmonoksitten ölen 3 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Ova Mahallesi'nde dün sobadan sızan karbonmonoksitten yaşamını yitiren aynı aileden Fatma Arat (80), gelini Zeynep Arat (34) ve torunu Emir Kaan Arat'ın (8) cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayda annesini, eşini ve çocuğunu kaybeden Ramazan Arat ve yakınları, Adli Tıp Kurumu morgu önünde üzüntü yaşadı.

Cenazeler, ikindi namazında Kaş Akörü Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedilecek.

Karbonmonoksitten etkilenen ve hastaneye kaldırılan 2 kişinin ise tedavileri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Kaş ilçesi Ova Mahallesi Çolaklar Sokak'taki evde yaşayan aileden bir süredir haber alamayan yakınları, eve geldiklerinde aile bireylerini hareketsiz halde bulmuş, ekipler tarafından yapılan incelemede, aynı aileden Fatma, Zeynep ve Emir Kağan Arat'ın, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamlarını yitirdiği belirlenmişti. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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