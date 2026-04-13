Antalya'da korkunç kaza! İnşaat demirleri araca böyle saplandı

Yaşanan korkunç kaza, saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Erkan Yılmaz, kavşakta dönüş yapmak isteyen Kader Süzer Duran'ın kullandığı otomobile çarpmamak için kullandığı kamyonla ani fren yaptı.

İNŞAAT DEMİRLERİ OK GİBİ SAPLANDI

Bu sırada kamyonun kasasındaki demirler, öne doğru hareket edip otomobilin üzerine düştü.

Kilolarca ağırlıktaki demir çubuklar, otomobilin tavanı ve camının birleştiği noktayı delerek içeri girdi.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Buse Akın ayağına demir düşmesi sonucu hafif yaralanırken, sürücü Kader Süzer Duran tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Diğer yandan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.