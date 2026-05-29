CHP'de bayramlaşma düellosu! Kılıçdaroğlu ve Özel'den aynı saatte program

CHP'de bu bayram Ankara'da iki ayrı bayramlaşma programı düzenlenecek. CHP Genel Başkanlığı’na geri dönen Kılıçdaroğlu, yarın ilk kez CHP Genel Merkezi’ne gelerek vatandaşlarla bayramlaşacak.

MANİDAR ŞARKI SEÇİMİ: "GÜL Kİ GÜLLER AÇSIN"

Saat 14.00’teki program için birçok ilden sosyal medya kanalıyla “Ankara’ya ücretsiz ulaşım” çağrıları paylaşıldı.

Kılıçdaroğlu’nun halk buluşması şeklinde gerçekleşecek bayramlaşma programına ilişkin afişlerin basım görüntüleri sosyal medyada yayılırken Kılıçdaroğlu’nun “Gül ki Güller Açsın” şarkısıyla karşılanacağı ifade ediliyor.

Karşılama için şarkı seçiminin Özel’in “Bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol bağrında güller yetişsin” şiirinden yaptığı alıntıya yanıt olarak seçildiği belirtiliyor.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu Genel Merkez bahçesinde vatandaşlara hitap edecek.

Kılıçdaroğlu’nun hitabı için bahçeye bir sahne kurulumu veya otobüs yerleştirilmeyecek, konuşma CHP yazısının yer aldığı merdivenler üstünden yapılacak. Genel Merkez’de, yarınki bayramlaşma programı için hazırlıklar devam ediyor.

ÖZEL DE GÜVENPARK’TA OLACAK

Aynı saatte bir diğer bayramlaşma programı ise CHP lideri Özgür Özel tarafından gerçekleştirilecek. Güvenpark’taki CHP Ankara İl Başkanlığı önünde yapılacak olan buluşmada, Özel, otobüs üstünden vatandaşlara hitap edecek.

İl Başkanlığı tarafından vatandaşlara yapılan çağrıda, “Bayramın dayanışma ruhunu büyütmek, birlik ve mücadelemizi güçlendirmek için tüm halkımızı bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.

DİKKAT ÇEKEN 3 SAATLİK GÖRÜŞME

Ankara'daki bayramlaşmadan önce Özgür Özel'in Silivri'ye giderek Ekrem İmamoğlu ile 3 saat süren baş başa bir görüşme gerçekleştirmesi, dikkat çekti.