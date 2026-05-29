HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

CHP'de bayramlaşma düellosu! Kılıçdaroğlu ve Özel'den aynı saatte program

CHP'de çalkantılı günler devam ederken 30 Mayıs'ta düzenlenecek Halk Buluşması'nda, Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya gelecek. Aynı gün aynı saatte Özgür Özel ise Ankara İl Başkanlığı'nda programa katılacak.

CHP'de bayramlaşma düellosu! Kılıçdaroğlu ve Özel'den aynı saatte program
Ufuk Dağ

CHP'de bu bayram Ankara'da iki ayrı bayramlaşma programı düzenlenecek. CHP Genel Başkanlığı’na geri dönen Kılıçdaroğlu, yarın ilk kez CHP Genel Merkezi’ne gelerek vatandaşlarla bayramlaşacak.

CHP de bayramlaşma düellosu! Kılıçdaroğlu ve Özel den aynı saatte program 1

MANİDAR ŞARKI SEÇİMİ: "GÜL Kİ GÜLLER AÇSIN"

Saat 14.00’teki program için birçok ilden sosyal medya kanalıyla “Ankara’ya ücretsiz ulaşım” çağrıları paylaşıldı.

Kılıçdaroğlu’nun halk buluşması şeklinde gerçekleşecek bayramlaşma programına ilişkin afişlerin basım görüntüleri sosyal medyada yayılırken Kılıçdaroğlu’nun “Gül ki Güller Açsın” şarkısıyla karşılanacağı ifade ediliyor.

Karşılama için şarkı seçiminin Özel’in “Bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol bağrında güller yetişsin” şiirinden yaptığı alıntıya yanıt olarak seçildiği belirtiliyor.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu Genel Merkez bahçesinde vatandaşlara hitap edecek.

Kılıçdaroğlu’nun hitabı için bahçeye bir sahne kurulumu veya otobüs yerleştirilmeyecek, konuşma CHP yazısının yer aldığı merdivenler üstünden yapılacak. Genel Merkez’de, yarınki bayramlaşma programı için hazırlıklar devam ediyor.

CHP de bayramlaşma düellosu! Kılıçdaroğlu ve Özel den aynı saatte program 2

ÖZEL DE GÜVENPARK’TA OLACAK

Aynı saatte bir diğer bayramlaşma programı ise CHP lideri Özgür Özel tarafından gerçekleştirilecek. Güvenpark’taki CHP Ankara İl Başkanlığı önünde yapılacak olan buluşmada, Özel, otobüs üstünden vatandaşlara hitap edecek.

İl Başkanlığı tarafından vatandaşlara yapılan çağrıda, “Bayramın dayanışma ruhunu büyütmek, birlik ve mücadelemizi güçlendirmek için tüm halkımızı bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.

DİKKAT ÇEKEN 3 SAATLİK GÖRÜŞME

Ankara'daki bayramlaşmadan önce Özgür Özel'in Silivri'ye giderek Ekrem İmamoğlu ile 3 saat süren baş başa bir görüşme gerçekleştirmesi, dikkat çekti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'un fethinin 573. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fetih, karanlığın aydınlığa tebdilidir"İstanbul'un fethinin 573. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fetih, karanlığın aydınlığa tebdilidir"
İstanbul'da HÜRJET rüzgarı: Boğaz'daki o anları gündem olduİstanbul'da HÜRJET rüzgarı: Boğaz'daki o anları gündem oldu

Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP
En Çok Okunan Haberler
Korku dolu anlar: Metrelerce yükseklikte baş aşağı asılı kaldılar

Korku dolu anlar: Metrelerce yükseklikte baş aşağı asılı kaldılar

Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! 2 yaralı

Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! 2 yaralı

Ve Tedesco geri dönüyor! Menajeri resmen açıkladı: İşte yeni adresi

Ve Tedesco geri dönüyor! Menajeri resmen açıkladı: İşte yeni adresi

Güllü'nün kızının cezaevi görüntüleri ortaya çıktı!

Güllü'nün kızının cezaevi görüntüleri ortaya çıktı!

Mahalle 'bacasız fabrikaya' dönüştü: Gelir kapısı oldu

Mahalle 'bacasız fabrikaya' dönüştü: Gelir kapısı oldu

Doldu taştı: Akın ettiler 'Aşırı yoğunluk var, araç yeri kalmadı'

Doldu taştı: Akın ettiler 'Aşırı yoğunluk var, araç yeri kalmadı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.