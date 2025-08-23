HABER

Antalya'da korkunç olay! Oda Başkanı kavgayı ayıramayınca dehşet saçtı...

Antalya'da Pastacılar Odası Başkanı 54 yaşındaki Kerim Üre, iş yerinde çalışan Elif Kılıç ve onu ziyarete gelen arkadaşı Hasan Fırat'ı feci şekilde katletti. Fırat ile arasındaki sözlü tartışma kısa süre içerisinde tartışmaya dönünce silahına davranan Üre, Fırat'ı vurdu. Kavgayı ayırmaya çalışan Kılıç da açılan ateş sonucu vuruldu. Üre olayın ardından otomobilinde kendi kafasına sıkarak intihar etti.

Antalya'da korkunç olay! Oda Başkanı kavgayı ayıramayınca dehşet saçtı...

Korkunç olay, saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesindeki bir pastanede meydana geldi.. Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre’ye ait pastanede çalışan Elif Kılıç, iş yerine gelen arkadaşı Hasan Fırat ile masada oturup sohbet etmeye başladı.

Antalya da korkunç olay! Oda Başkanı kavgayı ayıramayınca dehşet saçtı... 1

KAVGAYI AYIRAMAYINCA İKİSİNİ DE ÖLDÜRDÜ

İkili arasında kısa süre sonra henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. İddiaya göre tartışma sırasında tarafların sesi yükselince iş yeri sahibi Kerim Üre masaya geldi. Tarafları sakinleştirmeye çalışan Üre ile Hasan Fırat arasında da sözlü atışma yaşandı. Dakikalar içinde gerginlik büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Kerim Üre, belinden çıkardığı tabancayla Hasan Fırat’a ateş etti. Kurşunların hedefi olan Fırat yere yığılırken, kavgayı ayırmaya çalışan Elif Kılıç da açılan ateş sonucu vuruldu.

Antalya da korkunç olay! Oda Başkanı kavgayı ayıramayınca dehşet saçtı... 2

YARALILAR KURTARILAMADI

Kerim Ürey olay yerinden uzaklaşırken, silah sesleri çevrede endişe ve korkuya neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, yerde kanlar içinde kalan Kılıç ve Fırat’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Durumları ağır olun Kılıç ve Fırat, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Antalya da korkunç olay! Oda Başkanı kavgayı ayıramayınca dehşet saçtı... 3

OTOMOBİLİNDE ÖLÜ BULUNDU

Olayın ardından otomobiliyle olay yerinden uzaklaşan Kerim Üre’nin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı arama başlattı. Kısa süre sonra Kepez ilçesi Habibler Mahallesi 5509 Sokak üzerinde park halindeki aracı fark eden ekipler, kontrol için yaklaştı. Yapılan incelemede Kerim Üre’nin direksiyonda başından vurulmuş halde hayatını kaybettiğini belirlendi. Otomobilin içinde tabanca da ele geçirildi. İlk incelemelere göre Üre’nin kendi silahıyla yaşamına son vermiş olabileceği değerlendirildi.

Antalya da korkunç olay! Oda Başkanı kavgayı ayıramayınca dehşet saçtı... 4

Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri hem pastanede hem de Üre’nin aracının bulunduğu noktada delil çalışması yaptı. Polis, tarafların arasındaki tartışmanın nedenini belirlemek için hem görgü tanıklarının ifadelerini hem de güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

Antalya da korkunç olay! Oda Başkanı kavgayı ayıramayınca dehşet saçtı... 5

Kaynak: İHA

