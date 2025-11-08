Antalya'da korkunç olay! Pansiyonda ölü bulundu

Olay, Muratpaşa ilçesindeki bir pansiyonda gerçekleşti. Ümit Kalın isimli 39 yaşındaki adam, kaldığı odada ölü bulundu.
Arkadaşı, son birkaç gündür kendisinden haber alamayınca endişelendi.
Bunun üzerine pansiyon yetkililerine durumu bildirdi.
Yetkililer, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Odaya giren ekipler, Ümit Kalın’ın cansız bedeniyle karşılaştı.
Olay yerine gelen belediye tabibi, hayatını kaybettiğini doğruladı.
Pansiyonda olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.
Kalın’ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
