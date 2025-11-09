Antalya'da kurşunların hedefi olmuştu! Günler sonra acı haber

Kepez ilçesi Şafak Mahallesi 5005. Sokak'taki Akdeniz Sanayi Sitesi'nde bir oto tamirhanesinde 21 Ekim tarihinde meydana gelen olayda, Mahmut Karakoç ile Mehmet A.O. arasındna alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Mehmet A.O., üzerinde taşıdığı silahı çıkartarak rastgele ateş etmeye başladı. Mahmut Karakoç ağır yaralanırken, olay sırasında iş yerinde bulunan Emre G. ve Abdulkadir K. ise hafif yaralandı. Mehmet A.O. ise aracıyla hızla olay yerinden kaçtı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi ile verilen adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

19 gündür hastanede tedavisi devam eden Mahmut Karakoç, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Karakoç'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki savcılık ve otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak, toprağa verilmek üzere memleketine götürüldü. Polis ekiplerinin olay sonrası kayıplara karışan Mehmet A.O.'nun yakalanması için çalışmalar sürüyor.Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır