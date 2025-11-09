HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Antalya'da kurşunların hedefi olmuştu! Günler sonra acı haber

Antalya'da bir iş yerinde çıkan kavgada kurşunların hedefi olan şahıs, tedavi gördüğü hastanede 19 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Antalya'da kurşunların hedefi olmuştu! Günler sonra acı haber

Kepez ilçesi Şafak Mahallesi 5005. Sokak'taki Akdeniz Sanayi Sitesi'nde bir oto tamirhanesinde 21 Ekim tarihinde meydana gelen olayda, Mahmut Karakoç ile Mehmet A.O. arasındna alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Mehmet A.O., üzerinde taşıdığı silahı çıkartarak rastgele ateş etmeye başladı. Mahmut Karakoç ağır yaralanırken, olay sırasında iş yerinde bulunan Emre G. ve Abdulkadir K. ise hafif yaralandı. Mehmet A.O. ise aracıyla hızla olay yerinden kaçtı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi ile verilen adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

19 gündür hastanede tedavisi devam eden Mahmut Karakoç, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Karakoç'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki savcılık ve otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak, toprağa verilmek üzere memleketine götürüldü. Polis ekiplerinin olay sonrası kayıplara karışan Mehmet A.O.'nun yakalanması için çalışmalar sürüyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail devlet televizyonu, Witkoff ve Kushner'in yarın İsrail'i ziyaret etmesinin beklendiğini aktardıİsrail devlet televizyonu, Witkoff ve Kushner'in yarın İsrail'i ziyaret etmesinin beklendiğini aktardı
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu! 1 kişi tutuklandıÇanakkale'de uyuşturucu operasyonu! 1 kişi tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Sır olay! "Köyüme gidiyorum" dedi, cansız bedeni bulundu

Sır olay! "Köyüme gidiyorum" dedi, cansız bedeni bulundu

Kartal, Antalya'da havalandı! Galibiyet böyle geldi

Kartal, Antalya'da havalandı! Galibiyet böyle geldi

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı

Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı

Milyonların maaş tablosu burada!

Milyonların maaş tablosu burada!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.