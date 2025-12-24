Kadıköy'de 5 katlı binada yangın! Ekipler olay yerinde

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 5 katlı bir binada yangın çıktı. Binanın tamamını saran yangını söndürme çalışmaları için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır