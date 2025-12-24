Kadıköy'de 5 katlı binada yangın! Ekipler olay yerinde
Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 5 katlı bir binada yangın çıktı. Binanın tamamını saran yangını söndürme çalışmaları için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
24.12.2025 15:31
+
Yorum Yap
+
Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 5 katlı bir binada yangın çıktı. Binanın tamamını saran yangını söndürme çalışmaları için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum