Kadıköy'de 5 katlı binada yangın! Ekipler olay yerinde

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 5 katlı bir binada yangın çıktı. Binanın tamamını saran yangını söndürme çalışmaları için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kadıköy'de 5 katlı binada yangın! Ekipler olay yerinde

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 5 katlı bir binada yangın çıktı. Binanın tamamını saran yangını söndürme çalışmaları için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

