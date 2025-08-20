HABER

Antalya'da 'lüks otel tatili' hayali suya düştü! Gerçeği telefonlara cevap alamayınca anladılar... Tam 15 milyon lira

Antalya'da lüks bir otelin adını kullanan çift, yaklaşık 300 kişiyi 15 milyon lira dolandırdı. Lüks otelin 200 bin liralık paketini 50 bin liradan alarak tatil hayali kuran şahıslar ise telefonlarına cevap alamayınca dolandırıldıklarını anladı. Şikayetler üzerine harekete geçen ekipler ise dolandırıcı çifti gözaltına aldı.

Melih Kadir Yılmaz

Edinilen bilgiye göre, aralarında çoğunlukla sağlık çalışanı, avukat, belediye çalışanı ve esnafların da bulunduğu yaklaşık 300 kişi, 'lüks otelde tatil' vaadiyle dolandırıldı.

Antalya da lüks otel tatili hayali suya düştü! Gerçeği telefonlara cevap alamayınca anladılar... Tam 15 milyon lira 1

EŞİYLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerden Özlem K. ve eşi İ.K., Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin fiziki takibi sonucu dün gece geç saatlerde Burdur'da gözaltına alındı.

Antalya da lüks otel tatili hayali suya düştü! Gerçeği telefonlara cevap alamayınca anladılar... Tam 15 milyon lira 2

PİYASANIN DÖRTTE BİRİ FİYATINA SATTI

İddiaya göre Özlem K.; planını hayata geçirmeden önce bazı aileleri uygun fiyatlarla tatile göndererek çevresinde güven oluşturdu. Bu yöntemle kısa sürede çok sayıda kişiyi ikna eden şüpheli; tatil paketlerini piyasa değerinin dörtte biri fiyatına sattı.

Antalya da lüks otel tatili hayali suya düştü! Gerçeği telefonlara cevap alamayınca anladılar... Tam 15 milyon lira 3

300 KİŞİ PARALARI GÖNDERDİ

Yaklaşık 200 bin liralık paketi 50 bin liraya sattığını duyan 300'e yakın kişi, ödemelerini Özlem K.'nin eşi, annesi ve kendi hesabına yaptı.

15 MİLYON LİRA DOLANDIRDIKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ

Zanlılardan Özlem K.'nın 300 kişiyi yaklaşık 15 milyon lira dolandırdığı öne sürüldü. Ancak suçtan elde edilen net gelirin MASAK raporlarının incelenmesinin ardından tespit edileceği öğrenildi.

TELEFONLARI KAPATIP MAĞDURLARI ENGELLEDİ

Tatil rezervasyonlarının gecikmesi üzerine şüpheliden parasını geri isteyen mağdurlar, önce oyalandı. Ancak Özlem K., önceki gün itibarıyla telefonlarını kapatarak para yatıran tatil zedeleri engelledi.

KENDİSİNİ MEB MÜFETTİŞ YARDIMCISI OLARAK TANITIP TOPLANTILAR DA DÜZENLEMİŞ

Dolandırıcılıkla suçlanan Özlem K.'nın, daha önce Milli Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı olarak kendini tanıtıp okullarda toplantılar düzenlediği de ortaya çıktı. Yaklaşık 50 kişinin şikayeti üzerine yapılan operasyonda yakalanan çiftin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla sevk edilen Özlem K. ve eşi İ.K.'nın adliyedeki sorgusu sürüyor.

(İHA)

