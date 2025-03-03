Antalya’da metruk binada yangını itfaiye tarafından söndürüldü

Yangın, saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi Vatan Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce kentsel dönüşüme nedeniyle boşaltılan bir apartmanın ikinci katından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, alevler kısa sürede büyüdü. Verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır