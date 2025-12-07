Antalya’da midibüs devrildi: 6 yaralı

Kaza, Antalya-Kumluca karayolunda sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kumluca’dan Antalya’ya gitmekte olan Mehmet S. idaresindeki midibüsü, Kemer ilçesi Phaselis kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada 1’i ağır 6 kişi yaralanırken, devrilen midibüste sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

