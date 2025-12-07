HABER

Antalya’da midibüs devrildi: 6 yaralı

Antalya’nın Kemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya-Kumluca karayolunda sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kumluca’dan Antalya’ya gitmekte olan Mehmet S. idaresindeki midibüsü, Kemer ilçesi Phaselis kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada 1’i ağır 6 kişi yaralanırken, devrilen midibüste sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
antalya
