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Antalya'da Moldovalı turistten takdir toplayan hareket

Antalya’nın Serik ilçesinde Moldova uyruklu Vlad Istrati, bulduğu cep telefonunu sahibine teslim etti. Vlad Istrati, "Zamanında ben de cep telefonumu kaybetmiştim, getiren olmamıştı. Bu yüzden bulduğum telefonu sahibine ulaştırmak istedim" dedi.

Antalya'da Moldovalı turistten takdir toplayan hareket

Boğazkent turizm merkezinde Ümmü Karaca, ailesiyle birlikte mola verdiği yerde cep telefonunu unuttu. Cep telefonunu bulan Moldovalı turist Vlad Istrati, telefondaki sosyal medya hesaplarından Ümmü Karaca’nın arkadaşlarına mesaj yazarak durumu bildirdi, otelin ismi ve adresini bıraktı. Ümmü Karaca, bölgede görev yapan zabıta görevlilerinin yardımıyla gittiği adreste cep telefonunu teslim aldı ve teşekkür etti.

Ümmü Karaca, "Telefonumu mola verdiğim yerde bırakmışım. Sağ olsun turist arkadaş beni bulmuş. Ben de geldim ve telefonumu aldım. Çok teşekkür ederim" dedi.

Bulduğu cep telefonunu teslim eden Vlad Istrati ise "Zamanımda ben de cep telefonumu kaybetmiştim ama getiren olmamıştı. O yüzden bulduğum telefonu sahibine teslim etmeyi düşündüm" diye konuştu. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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