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Antalya'da oluşan hortum evlerin çatıları ile seralara zarar verdi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde etkili olan hortum nedeniyle evlerin çatıları, pencereleri ile seralarda zarar oluştu. Polis ekipleri, aydınlatma direkleri ile seralardan kırılarak yola düşen camlar nedeniyle bazı sokakları trafiğe kapattı.

Antalya'da oluşan hortum evlerin çatıları ile seralara zarar verdi

İlçeye bağlı Gazi Mahallesi'nde oluşan hortum dolayısıyla bazı evlerin çatıları uçtu, seralar, örtü altında yetiştirilen ürünler ile elektrik iletim hatları hasar gördü.

Belediye ekiplerince bölgede temizlik çalışması başlatıldı.

Hortumun ardından etkili olan sağanak ve dolu da hayatı olumsuz etkiledi.

Bölgede incelemelerde bulunan Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede meydana gelen hortum sebebiyle vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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Çelik, "Hortum, Hal istikametinden yaklaşık 1 kilometre sağlı sollu seraları ve evlerin çatılarını uçurmuş. Şu anda ne kadar zarar var akşam olduğu için bilemiyoruz. Sabah hasar tespit çalışmalarına başlayacağız." dedi.

"HER ŞEY 5 DAKİKA İÇİNDE OLDU"

Evinin çatısı uçan Mahmut Çandıroğlu da serada çalıştığı esnada büyük bir gürültüyle hortumun meydana geldiğini belirtti.

Deniz tarafından gelen hortumun çatıları uçurduğunu anlatan Çandıroğlu, "Serada gübre veriyordum. Her şey 5 dakika içinde oldu. Bir anda denizden gelen fırtına evlerin çatılarını uçurdu, evimin camlarını patlattı, çatısını uçurdu, seraların üstünü aldı. Çocukları kucağıma aldım. Evi salladı." dedi.

Olayı gören vatandaşlardan Yaşar Tunç ise deniz tarafından bir ses geldiğini anlatarak, gördüğü hortumun bir çok eşya, naylon ve çatıyı metrelerce havaya uçurduğunu ifade etti.

Hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hortum
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