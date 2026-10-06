HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Cani hakkında karar verildi

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü infial yarattı. Görüntüde yer alan bir kişi, ağzıyla kuşlardan birinin kafasını koparırken, diğer kuşu da bıçakla kesti. Söz konusu görüntüler sonrası gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Cani hakkında karar verildi

Olay, dün Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.T. isimli şahıs, iki kuşa yönelik gerçekleştirdiği eylemleri cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde şüphelinin kuşlardan birinin başını ağzıyla kopardığı, diğer kuşun başını ise bıçakla kestiği anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Şüphelinin söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından görüntüler büyük tepki topladı. Bunun üzerine Konaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda Y.T. gözaltına alındı.

Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Cani hakkında karar verildi 1

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gökyüzünü siyah duman kapladı! Soçi'de petrol tankeri vurulduGökyüzünü siyah duman kapladı! Soçi'de petrol tankeri vuruldu
İstanbul'da yatırım dolandırıcılığı operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltıİstanbul'da yatırım dolandırıcılığı operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail bir ülkeyi daha tehdit etti! Karşılığı sert oldu: Ne Tel Aviv kalır ne Netanyahu

İsrail bir ülkeyi daha tehdit etti! Karşılığı sert oldu: Ne Tel Aviv kalır ne Netanyahu

Başakşehir'de okulda bıçaklı saldırı! Acı haber geldi

Başakşehir'de okulda bıçaklı saldırı! Acı haber geldi

Herkes Türk futbolundaki skandalları konuşurken TFF boş durmadı! 7 takıma puan silme cezası

Herkes Türk futbolundaki skandalları konuşurken TFF boş durmadı! 7 takıma puan silme cezası

Konserden apar topar çıkarıldı! 2 kişi zor taşıdı

Konserden apar topar çıkarıldı! 2 kişi zor taşıdı

Motorine indirim geldi: Tabela değişti!

Motorine indirim geldi: Tabela değişti!

'Akın edecekler' Bir ile hızlı tren: 'İstanbul'da işi olan burada yaşar'

'Akın edecekler' Bir ile hızlı tren: 'İstanbul'da işi olan burada yaşar'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.