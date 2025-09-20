Antalya'da orman yangını çıktı! 1 otel tahliye edildi! Hızla müdahale edildi: Antalya Valisi vatandaşları uyardı...

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Kumköy Mahallesi’nde akşam saatlerinde yangın çıktı. Dere kenarındaki kuru sazlık alanda başlayan yangına büyümeden müdahale edildi.

BİR OTEL TAHLİYE EDİLDİ

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kumköy’de akşam saatlerinde başlayan yangının dar bir alanda çıktığını, ekiplerin müdahalesiyle alevlerin kontrol altına alındığını açıkladı. Yangın nedeniyle bir otelin tahliye edildiğini belirten Şahin, turistlerin dumandan etkilenmemesi için önlem alındığını söyledi.

YANGINA HIZLI MÜDAHALE

Vali Şahin, “Hava sıcak ve rüzgarlı olduğu için yeni yangın ihbarları alıyoruz. Kumköy’de dere kenarında çıkan yangın dar bir alanda meydana geldi. Dere kenarındaki kuru sazlıkların alev alması yangının kısa sürede tavan yapmasına neden oldu. Ancak ekiplerimiz hızlı müdahale ederek kontrol sağladı” dedi.

"TURİSTLER DUMANDAN ETKİLENMESİN DİYE ÖNLEM ALDIK"

Bölgedeki bir otelin tahliye edildiğini belirten Şahin, “Turistler dumandan etkilenmesin diye önlem aldık. Otellerimizde şu an olumsuz bir durum yok. Tüm ekipler sahada ve kritik saatleri atlatmayı umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.

YANGIN RİSKİNE KARŞI VATANDAŞLARI UYARDI

Yangın riskine karşı vatandaşlara uyarıda bulunan Şahin, “Geçtiğimiz iki gün uyarıda bulunmuştuk. Rüzgarlı ve kuru havalarda ormanda ateşli piknik yapmayalım, dikkatli olalım. Ekiplerimiz sahada ve yangınlarla mücadele devam ediyor” dedi.

