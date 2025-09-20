HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Antalya'da orman yangını çıktı! 1 otel tahliye edildi! Hızla müdahale edildi: Antalya Valisi vatandaşları uyardı...

İçerik devam ediyor

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Kumköy Mahallesi’nde akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangının dere kenarındaki kuru sazlık alanda başladığını belirten Antalya Valisi Hulusi Şahin, alevlerin kısa sürede yayıldığını ancak müdahaleyle büyümeden söndürüldüğünü açıkladı. Dumanın etkisinden korunmaları amacıyla bölgedeki bir otelin tahliye edildiği bildirildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Kumköy Mahallesi’nde akşam saatlerinde yangın çıktı. Dere kenarındaki kuru sazlık alanda başlayan yangına büyümeden müdahale edildi.

Antalya da orman yangını çıktı! 1 otel tahliye edildi! Hızla müdahale edildi: Antalya Valisi vatandaşları uyardı... 1

BİR OTEL TAHLİYE EDİLDİ

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kumköy’de akşam saatlerinde başlayan yangının dar bir alanda çıktığını, ekiplerin müdahalesiyle alevlerin kontrol altına alındığını açıkladı. Yangın nedeniyle bir otelin tahliye edildiğini belirten Şahin, turistlerin dumandan etkilenmemesi için önlem alındığını söyledi.

Antalya da orman yangını çıktı! 1 otel tahliye edildi! Hızla müdahale edildi: Antalya Valisi vatandaşları uyardı... 2

YANGINA HIZLI MÜDAHALE

Vali Şahin, “Hava sıcak ve rüzgarlı olduğu için yeni yangın ihbarları alıyoruz. Kumköy’de dere kenarında çıkan yangın dar bir alanda meydana geldi. Dere kenarındaki kuru sazlıkların alev alması yangının kısa sürede tavan yapmasına neden oldu. Ancak ekiplerimiz hızlı müdahale ederek kontrol sağladı” dedi.

Antalya da orman yangını çıktı! 1 otel tahliye edildi! Hızla müdahale edildi: Antalya Valisi vatandaşları uyardı... 3

"TURİSTLER DUMANDAN ETKİLENMESİN DİYE ÖNLEM ALDIK"

Bölgedeki bir otelin tahliye edildiğini belirten Şahin, “Turistler dumandan etkilenmesin diye önlem aldık. Otellerimizde şu an olumsuz bir durum yok. Tüm ekipler sahada ve kritik saatleri atlatmayı umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Antalya da orman yangını çıktı! 1 otel tahliye edildi! Hızla müdahale edildi: Antalya Valisi vatandaşları uyardı... 4

YANGIN RİSKİNE KARŞI VATANDAŞLARI UYARDI

Yangın riskine karşı vatandaşlara uyarıda bulunan Şahin, “Geçtiğimiz iki gün uyarıda bulunmuştuk. Rüzgarlı ve kuru havalarda ormanda ateşli piknik yapmayalım, dikkatli olalım. Ekiplerimiz sahada ve yangınlarla mücadele devam ediyor” dedi.

Antalya da orman yangını çıktı! 1 otel tahliye edildi! Hızla müdahale edildi: Antalya Valisi vatandaşları uyardı... 5

Antalya da orman yangını çıktı! 1 otel tahliye edildi! Hızla müdahale edildi: Antalya Valisi vatandaşları uyardı... 6

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Köyceğiz'de orman yangını 2. gününde! Köyceğiz'de orman yangını 2. gününde!
Erdoğan-Trump zirvesi için detaylar netleştiErdoğan-Trump zirvesi için detaylar netleşti

Anahtar Kelimeler:
antalya yangın Manavgat orman yangını otel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.