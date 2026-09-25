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Antalya'da otomobil önce yayaya çarptı ardından otobüs durağına daldı: 3 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, önce yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza ardından otobüs bekleyen karı kocanın bulunduğu durağa çarptı. 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'da otomobil önce yayaya çarptı ardından otobüs durağına daldı: 3 yaralı

Kaza, Oba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya'dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan S.B. idaresindeki 06 BPA 686 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ö.D. isimli genç kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kız yola savrulurken, kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan otobüs durağına daldı.

Antalya da otomobil önce yayaya çarptı ardından otobüs durağına daldı: 3 yaralı 1

YAYALARA ÇARPAN ARAÇ DURAĞA DALDI: 3 YARALI

Kazada otomobilin çarptığı Ö.D. ile durakta bulunan karı koca F.K. ve B.A.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ö.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Antalya da otomobil önce yayaya çarptı ardından otobüs durağına daldı: 3 yaralı 2

SÜRÜCÜ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Kazanın ardından otomobil sürücüsü S.B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otobüs durağına dalan otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Antalya da otomobil önce yayaya çarptı ardından otobüs durağına daldı: 3 yaralı 3

Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerlerini güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin geldiği sırada yolun karşısına geçmek isteyen yayanın, otomobili fark edince geri döndüğü, bu sırada otomobilin kontrolden çıkıp yayaya vurması ve ardından durağa çarpma anı yer aldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya Alanya kaza
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