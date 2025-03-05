Antalya'da paramedik Hamit Aras'ı 'yok' cevabı yüzünden öldürmüşlerdi! O anların kahreden görüntüleri ortaya çıktı...

1 Mart gecesi Muratpaşa ilçesinde meydana gelen saldırının ardından üç gün yoğun bakımda kalan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Aras’ın ölüm haberi, ailesini ve meslektaşlarını yasa boğmuştu. Genç yaşta oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan anne, oğlunun mezarı başında yaktığı ağıtlarla yürekleri dağladı. “Tek çocuğumdu, ben ona kıyamazdım” sözleriyle feryat eden anne, büyük bir acı içinde adalet çağrısında bulundu.

İKİ KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALMIŞTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından kısa sürede yakalanan şüpheliler İsmail S. (16), Gökhan A. (17), Savaş İ. (20) ve Muhammet E. K. (17) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Hamit Aras'a vurduğunu kabul eden Muhammet E. K. ve Savaş İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi. İsmail S. ve Gökhan A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yeni ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri, Aras’ın saldırıya uğramadan önceki son anlarını gözler önüne serdi. Görüntülerde, paramediğin sokakta yürüdüğü sırada saldırganların ona yaklaştığı görülüyor. Kısa bir süre sonra vahşice saldırıya uğrayan Aras, aldığı darbenin etkisiyle yere yığılıyor.

2 GENÇ GERİ DÖNEREK YARDIM İSTEMİŞ

Görüntülerin devamında Hamit Aras ve 4 gencin güvenlik kamerasının görüş açısından çıktıkları, bir süre sonra ise 2 şüphelinin olay yerinden koşarak uzaklaştıkları, diğer ikisinin ise yürüyerek bölgeden ayrıldığı gözlendi. Öte yandan olay yerinden kaçan 4 gençten adli kontrolle serbest bırakılan İsmail S. ve Gökhan A.'nın birkaç dakika sonra Hamit Aras'ın durumunu kontrol etmek için geri döndüğü de görüntülere yansırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedikleri, ayrıca yardım isteyen 2 gencin sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar Hamit Aras'ın yanında bekledikleri öğrenildi.

ACILI ANNENİN AĞITLARI YÜREK SIZLATTI: "BENİM ÇOCUĞUM TEK ÇOCUĞUMDU, BEN ONA KIYAMAZDIM"

2 ay içerisinde önce kanserden dolayı eşini ardından da tek oğlunu kaybeden acılı anne Şükriye Tavşan, oğlu Hamit Aras'ın mezarı başında ağıtlar yaktı. Tavşan'ın "Benim çocuğumu katiller aldı götürdü. Tek çocuğumdu benim, yalnız bıraktı beni. Katillerin cezalarını verin. Benim çocuğum tek çocuğumdu, ben ona kıyamazdım" sözleri yürekleri dağladı. Aras'ın halası Rukiye Kocakahya ise "Bizim ciğerimiz yandı, onların de cezasını çekmesini istiyoruz. Bizim gencecik yavrumuz gitti. Bu işin peşinin bırakılmasını istemiyoruz" dedi.

MESAİ ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Genç yaşta hayatını kaybeden 112 Acil Sağlık görevlisi Hamit Aras, dün Sağlık Bakanlığı Antalya İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde düzenlenen törenin ardından mesai arkadaşlarının gözyaşları arasında Kaş'ın Kınık Mahallesi'nde toprağa verildi.

(İHA)