Antalya'da portakal koparma kavgası

Olay, dün akşam saat 21.00 sırlarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2305 Sokak'ta meydana geldi. Aynı apartmanda oturan Süleyman D. (30) ile Durmuş F. arasında apartman bahçesinde bulunan ağaçtan portakal koparma nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sırasında Süleyman D., yaşlı adamı darp etmesi nedeniyle komşuların haber vermesi ile gelen Durmuş F.'nin oğlu Uğur F. ile Süleyman D. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli şahıs ilk olarak 3'üncü katta bulunan evinin balkonundan, ardından da aşağıya inerek tabanca ile rastgele ateş etmişti.

1 saat sonra yakalandı

Süleyman D.'nin silahından çıkan kurşunlar nedeniyle gürültüyü merak ederek balkona çıkan ve kavgayı izleyen Cansel A. elinden Uğur F. ise bacağından yaralanmıştı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı. Tartışma sonrası olay yerinden kaçan Süleyman D. ise yaklaşık 1 saat sonra Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. İfadesinin ardından adliye sevk edilen Süleyman D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Komşu o anları anlattı

İki komşu arasında ağaçtan portakal koparma nedeniyle başlayan ve 2 kişinin yaralandığı olaya şahit olan komşulardan Şevki Yüksel, "Üst kattaki komşu yeşil olan portakalların toplarken yaşlı olan amcamız bunların daha yenmeyeceğini izah edince aralarında bir kavga çıkmış. Sonrasından gören arkadaşlarım komşularımızda oğluna söylemiş, ‘Babanla böyle böyle bir tartışma yaşanıyor' diye. Oğlu buraya gelmiş, neden böyle oldu derken komşu üst kattan ateş etmeye başladı. Ateş edince balkondaki başka bir komşu elinden yaralanıyor. Sonra silahla aşağı inince oğlu da karnından vuruluyor" dedi.

Yaşlı adamı darp etmiş

Yaşlı adamın darp nedeniyle, oğlu ve balkondan olayı izleyen kadının ise isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırıldığını belirten Yüksel, "Kurşun karnından girip kalça tarafından çıkıyor. İkisini hastaneye kaldırdılar, amcanın çene falan şişmişti, onu da hastaneye kaldırdılar. Bildiğimiz kadarıyla oğlu hala hastanede yatıyor, kadından bir haberimiz yok. Olaydan sonra kaçan komşuyu da yakaladılar diye biliyoruz" ifadelerini kullandı.