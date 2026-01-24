HABER

Antalya'da sağanak yolları göle döndürdü: Hayat felç oldu!

Sarı kod ile uyarılan Antalya'da gece saatlerinde etkili olan sağanak, sabaha kadar sürdü. Yağış nedeniyle rögarlar taşıp, yollar adeta göle dönerken çok sayıda araç da suda mahsur kaldı. Araç ve evlerinde mahsur kalan vatandaşlar AFAD ekipleri tarafından botla kurtarıldı. Bazı sürücüler ise mahsur kalan araçları görünce çareyi kaldırımdan ilerlemekte buldu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün sağanak ve fırtına uyarısında bulunduğu Antalya'nın şehir merkezinde gece saatlerinde başlayan yağış sabaha kadar sürdü. Sağanak nedeniyle kentin ana arterlerinde yollar adeta göle döndü, rögarlar taştı, sürücüler zor anlar yaşadı. Gece saatlerinde sokağa çıkan bazı vatandaşlar da otobüs duraklarına sığındı. Yakın olan evinden markete inen bir vatandaş ise, kafasına poşet geçirerek alışverişini yaptığı görüldü.

ARAÇLARIYLA KALDIRIMDAN İLERLEDİLER

Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde çok sayıda araç mahsur kaldı. Kentin işlek caddelerinden Atatürk Bulvarı'nın bazı noktalarında mahsur kalan araçları gören diğer sürücüler ise çareyi kaldırımdan ilerlemekte buldu. Yağışların 25 Ocak Pazar günü öğle saatlerine kadar süreceği bildirildi.

MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR BOTLARLA KURTARILDI

Şiddetli yağış sırasında araçları ile veya yaya olarak dışarda olan vatandaş ve sürücüler zor anlar yaşadı. Araçlar su dolu yollarda ilerlemekte zorlanırken Konyaaltı, Muratpaşa ve Aksu ilçelerinde çok sayıda araç mahsur kaldı. Araçları ile birlikte göle dönen yollarda mahsur kalan vatandaşların yardımına ise AFAD ve itfaiye ekipleri yetişti.

Ekipler mahsur kalan vatandaşları bulundukları yerden bot yardımıyla kurtararak güvenli bölgeye ulaşmalarını sağladı. Ekipler gece boyunca birçok noktada mhsur kalan vatandaşları kurtarmak için var güçleri ile çalıştı.

TAŞKINLAR YAŞANDI

Antalya’nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Köprüçayı Irmağı’nın debisinin yükselmesine neden olurken, ilçe genelinde taşkınlar yaşandı. Irmak kenarındaki restoranların bazı bölümleri sular altında kalırken, tarım alanları zarar gördü bazı evlerde ve hayvan barınaklarında maddi kayıp oluştu.

Serik ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi’nde, Köprüçayı Irmağı’nın su seviyesinin yükselmesiyle birlikte taşkınlar meydana geldi. Irmak kenarında bulunan restoranların bazı bölümleri su altında kalırken, tarihi Aspendos Köprüsü’nden akan Köprüçayı’nın seviyesinin normalin çok üzerine çıktığı gözlendi. Taşkınlar nedeniyle çevredeki bazı tarım alanları da sular altında kaldı.

Çandır Mahallesi’nde ise D-400 karayolu üzerinde bulunan köprünün, sel sularıyla sürüklenen çalı ve çırpı atıkları nedeniyle tıkanması sonucu taşkın yaşandı. Köprünün tıkanmasıyla birlikte Çandır Mahallesi’ndeki bazı tarım arazileri sular altında kaldı. Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, iş makineleriyle tıkanan köprünün açılması için bölgede çalışma başlattı. Aynı noktada, yol üzerinde sel suları içinde mahsur kalan bir kamyonet, DSİ’ye ait iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

KÜMES HAYVANLARI TELEF OLDU

Kayaburnu Mahallesi’nde ise taşkın suları, portakal bahçesi içerisinde bulunan tek katlı bir evi bastı. Evde bulunan iki köpek sel suları nedeniyle mahsur kalırken, hayvanların kurtarılması için ekipler çalışma yaptı. Karıncalı Mahallesi’nde de bir evin kümesinin sular altında kalması sonucu bazı kümes hayvanları telef olurken bazıları bellerine kadar suyun içine giren sahipleri tarafnıdan kurtarıldı.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Sağanak yağışın etkili olduğu bir diğer ilçe olan Aksu’da da tarım alanları ve seralar selden zarar gördü. Bazı evleri su basarken, ana arterlerde biriken yağmur suları nedeniyle araçlar ve personel servisleri yol ortasında kaldı. Bazı tarım arazilerinde ise taşkın sularının birikmesi sonucu ağaçların yarıya kadar suya gömüldüğü görüldü.

Bölgede yağışların ardından hasar tespit çalışmalarının yapılması beklenirken, ekiplerin taşkın yaşanan noktalardaki müdahaleleri sürüyor.Kaynak: İHA

