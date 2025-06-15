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Antalya'da sıcak hava: Termometreler 35 dereceyi gösterdi, LGS'den çıkanlar denize koştu

Antalya'da haziran ayında termometreler 35 dereceyi gösterdi. Yüksek nem ve bunaltıcı sıcağa rağmen kent sakinleri ve yabancı turistler Konyaaltı Sahilini doldurdu.

Antalya'da sıcak hava: Termometreler 35 dereceyi gösterdi, LGS'den çıkanlar denize koştu

Haziran ayının gelmesi ile birlikte Antalya'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başladı. Termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği kentte, nem oranı yüzde 70 oranında deniz suyu sıcaklığı ise 29 derece olarak ölçüldü. Sabah saatlerinde iki oturum halinde gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonrası öğrenciler, velileri ve yabancı turistler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline akın etti. Antalya'nın nemli havasından bunalan vatandaşlar denize girerek ferahlamayı, kimileri ise ağaç gölgelerinde oturmayı tercih etti.

HAFTA SONU İÇİN ANTALYA'YA GELDİLER

Hafta sonunu değerlendirmek için arkadaşları ile birlikte Isparta'dan Antalya'ya geldiklerini söyleyen Nurcan Çartı, "bugün arkadaşlarımızla birlikte bir günlüğüne Isparta'dan tatile geldik. Yakın olması nedeniyle günübirlik gelinebiliyor. Gayet büyük bir hareketlilik var, büyük bir coşku var denizde. Ama çok fazlada sıcaklık var, aşırı derecede yakıyor insanı. Günümüz güzel geçti, arkadaşlarımızla birlikte denize girdi. Bayağı bir kalabalık vardı, bu sıcağa rağmen dolu olması şaşırtıcı" dedi. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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