Antalya'da silahlı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti

Antalya’nın Serik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Antalya'da silahlı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti

Olay, dün 23.30 sıralarında Ora Mahallesi Belediye binası yanında bulunan bir kahvehanenin yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C. G. ile Ali Kilik arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu C.G. yanında getirdiği tabanca ile ateş ederek Kilik’i ağır yaraladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kilik, ambulansla Serik Devlet hastanesine kaldırıldı. Kilik, hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ekipler olay sonrası firar eden C.G. için arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

