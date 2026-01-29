Antalya’da son 2 haftada 502 şahıs tutuklandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü, son 2 haftada kent genelinde yaptığı asayiş denetimleri ve uygulamaların sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, cinsel suçlar ve hırsızlık başta olmak üzere meydana gelen olaylar kapsamında 379 bin 592 şahıs sorgulandı. Bunlardan bin 58’i aranan şahıs olmak üzere toplam 2 bin 991 kişi yakalandı ve adli makamlara sevk edilen 502 şahıs tutuklandı. Denetimler sırasında 77 bin 430 otomobil ve motosiklet incelenirken, çalıntı, hacizli veya yakalamalı 82 araç ele geçirildi. Ayrıca 711 geçici konaklama yeri ve 118 kiralık araç firması kontrol edilerek 12 işletmeye ve 2 firmaya idari yaptırım kararı uygulandı. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçuyla ilgili 10 olayda 42 şahsa işlem yapılırken, Kabahatler Kanunu kapsamında 522 kişiye idari para cezası kesildi. Yapılan çalışmalar sırasında 88 adet ateşli silah, 2 bin 320 adet fişek ve tüfek kartuşu ile 16 adet kesici alet ele geçirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır