Cuma çıkışı dilencilere zabıta baskını: Üzerlerinden binlerce lira çıktı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Ramazan ayında vatandaşların dini duygularını istismar ederek dilencilik yaptığı belirlenen kişilere yönelik zabıta ekiplerince Cuma namazı sonrası operasyon düzenlendi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cuma günü namaz çıkışı cami çevrelerinde dilencilik yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi. Camilerden çıkan vatandaşlardan para isteyen ve dini duyguları istismar ettiği belirlenen kişiler ekipler tarafından tek tek toplanarak işlem yapılmak üzere zabıta noktasına götürüldü. Zabıta ekiplerinin dilenciler üzerinde yaptığı aramada toplam 5 bin 200 TL bulundu. Kısa sürede toplandığı belirlenen paraya tutanakla el konulurken, dilenciler hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında işlem uygulandı.
Yetkililer, özellikle Ramazan ayında vatandaşların iyi niyetini suistimal eden kişilere karşı denetimlerin artarak devam edeceğini belirterek, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların zabıta ekiplerine bilgi vermesini istedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2. haftaya girildi! İmamoğlu tekrar hakim karşısına çıkıyor2. haftaya girildi! İmamoğlu tekrar hakim karşısına çıkıyor
Meteoroloji'den bayram öncesi sel uyarısı: Çok kuvvetli geliyor!Meteoroloji'den bayram öncesi sel uyarısı: Çok kuvvetli geliyor!

Tekirdağ
En Çok Okunan Haberler
CANLI |Irak'ta peş peşe patlamalar

CANLI |Irak'ta peş peşe patlamalar

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

(Özet) Natura Dünyası Gençlerbirliği - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Natura Dünyası Gençlerbirliği - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İddialı pozlar! Ceketin içine hiçbir şey giymedi

İddialı pozlar! Ceketin içine hiçbir şey giymedi

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

Maliyenin radarında: Sürekli IBAN değişti, 6 ayda 500 milyon TL

Maliyenin radarında: Sürekli IBAN değişti, 6 ayda 500 milyon TL

