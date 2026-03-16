2. haftaya girildi! İBB yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve yüzlerce sanık tekrar hakim karşısına çıkıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen ‘Yolsuzluk’ soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı.

İMAMOĞLU'NA YÖNELİK SUÇLAMALAR

İddianamede 'Örgüt lideri’ olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu’nun; ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Rüşvet’, ‘Suç gelirlerinin aklanması’, ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’, ‘Kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘Kişisel verileri ele geçirme ve yayma’, ‘Suç delillerini gizleme’, ‘Haberleşmenin engellenmesi’, ‘Kamu malına zarar verme’, ‘Rüşvet alma’, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘İrtikap’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘İhaleye fesat karıştırma’, ‘Çevrenin kasten kirletilmesi’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’, ‘Orman kanununa muhalefet’ ve ‘Maden kanununa muhalefet’ suçlarını işlediği iddia edildi.

2 BİN 352 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

DURUŞMALARDA İKİNCİ HAFTA

İlk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görüldü. Geçen haftaki duruşmalarda tutuklu sanık Aykut Erdoğdu, Sırrı Küçük, Ümit Polat, Bulut Aydöner savunma yaptı. Cuma günü duruşma görülmezken, haftanın 4 gün devam eden duruşmalarda ikinci hafta bugün başlıyor.

19 MART PERŞEMBE GÜNÜ DURUŞMA OLMAYACAK

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’de bulunan Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki binada görülecek beşinci duruşmada, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek. Diğer yandan 19 Mart Perşembe günü Ramazan Bayramı arifesi olması nedeniyle duruşma yapılmayacak.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA NELER YAŞANDI?

Duruşma günleri boyunca mahkeme salonunda hem sanıklarla güvenlik görevlileri arasında hem de İmamoğlu ile mahkeme heyeti arasında gergin anlar yaşandı. İlk oturumlarda “sandalye krizi” ve söz alma tartışmaları sırasında İmamoğlu’nun hâkime sert çıkışları dikkat çekti; savunma hakkı ve konuşma talebi üzerine karşılıklı tartışmalar yaşandı. Sonraki günlerde ise sanıkların ve yakınlarının birbirlerine el sallaması üzerine jandarmanın müdahalesiyle “selam krizi” çıktı; bazı sanık yakınları ve avukatlar tepki gösterince salonda kısa süreli arbede ve tartışmalar yaşandı. Duruşma öncesi salon girişlerinde de avukatlar ile görevliler arasında gerginlikler görüldü ve zaman zaman duruşmaya ara verildi. Bu olaylar, yüzlerce sanığın yargılandığı davanın ilk günlerinin yüksek tansiyon ve tartışmalarla geçtiğini ortaya koydu.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır