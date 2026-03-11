HABER

İBB davasında 3. gün! 'Selam' krizi: 'El sallayanlara müdahale etmeyin'

Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 107'sinin tutuklu 402 kişinin yargılandığı İBB davasında üçüncü güne geçildi. Duruşmada Dilek İmamoğlu dava kapsamında tutuklu olan Cevat Kaya'nın yakınlarına el sallamak istedi. Ancak İmamoğlu'na müdahale edildi. Yaşanan 'selam' krizinde salonda arbede çıktı. Ayrıca duruşmaların ikinci gününde yaşanan 'yapay zeka' polemiği de dikkat çekti.

Doğukan Akbayır

Görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 107'si tutuklu 402 kişinin yargılandığı davada üçüncü güne geçildi. Duruşma bugün saat 10.00'da CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner'in iş insanı kardeşi Bulut Aydöner'in beyanlarıyla devam edecek.

İBB davasında 3. gün! Selam krizi: El sallayanlara müdahale etmeyin 1

SAVUNMALAR YAPILACAK

Nefes'te yer alan habere göre, ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın şoförü Sırrı Küçük ve bir dönem İstanbul Ağaç AŞ'de satın alma müdürü olarak çalışan Ümit Polat'ın savunma yapması bekleniyor.

'SELAM' KRİZİ

Duruşma öncesi salonda yine 'selam' krizi yaşandı.

Jandarma, Dilek İmamoğlu'nun dava kapsamında tutuklu bulunan kardeşi Cevat Kaya'ya yakınlarına el sallamak istediği sırada müdahale etti. Kaya, "40 yıldır bu ülkeye vergi ödüyorum. Bana insan gibi davranın" diyerek tepki gösterdi.

İBB Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yavuz Saltık da selam vermek isterken jandarma tarafından ittirildi.

Bunun üzerine gerilim büyüdü, avukatlar tepki gösterdi:

"Sayın Başkan, salon gerim gerim gerildi. İzleyicileri selamlamak açısından bu çok sağlıklı bir durum değildi. Bu konuda talimatı verecek olan sizsiniz. Veya başkasıysa, kolluk kuvvetleriyse, en azından ailelerini selamlamakta bir mahsur olmadığına dair talimat verilirse faydalı olur."

Mahkeme Başkanı, jandarmaya "El sallayanlara müdahale etmeyin" talimatı verdi.

DİKKAT ÇEKEN 'YAPAY ZEKA' POLEMİĞİ:

Öte yandan duruşmaların ikinci gününde yaşanan bir olay dikkat çekti. Tensip zaptında müşteki olarak 1 Ocak 1980 doğumlu 'Kamu Hukuku, Kamu oğlu' şeklinde hatalı bir isim yazıldığı görüldü.

Avukat Ali Rıza Dizdar'ın bu zaptın yapay zekayla yazıldığını ileri sürmesi salondaki gerilimi artırdı:

"Kim bu Kamu oğlu, 1980 doğumlu Kamu Hukuku? Şu anda salonda mı?"

Dizdar'a tepki gösteren Mahkeme Başkanı, "Ben yapay zekayı kullanmayı bile bilmiyorum" dedi.

Ekrem İmamoğlu CHP Dilek İmamoğlu ibb
