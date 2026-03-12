Ekrem İmamoğlu'nun savunmaları gergin geçmişti! İBB davasında gözler bugünkü duruşmada

Türkiye'nin gündemindeki davada bugün yeni duruşma görülecek. Gergin geçen duruşmaların ardından gözler bir kez daha Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’ndeki mahkeme salonuna çevrildi.

İLK 3 DURUŞMADA NELER OLDU?

Davanın ilk duruşmasında sanık avukatlarının mahkeme heyetine yönelik reddi hâkim talebi mahkeme tarafından reddedilirken, salonda zaman zaman gerginlik yaşandı. İkinci duruşmada mahkeme salonundaki oturma düzeni ve jandarmanın koridorda sandalye ile oturmasına ilişkin tartışma nedeniyle Ekrem İmamoğlu ile mahkeme heyeti başkanı arasında sözlü tartışma çıktı; duruşmada iddianamenin özeti okunurken usule ilişkin itirazlar dile getirildi. Üçüncü duruşmada ise sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilirken eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ile bazı tutuklu sanıklar suçlamaları reddederek savunma yaptı.

BUGÜN ÜMİT POLAT SAVUNMA YAPACAK

Duruşmanın dördüncü oturumu ise bugün saat 10.00’da başlayacak. Duruşmada İBB iştiraklerinden Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü sanık Ümit Polat’ın savunma yapması öngörülüyor.

İMAMOĞLU HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR NELER?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri’ olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu’nun; ‘Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Rüşvet’, ‘Suç gelirlerinin aklanması’, ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’, ‘Kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘Kişisel verileri ele geçirme ve yayma’, ‘Suç delillerini gizleme’, ‘Haberleşmenin engellenmesi’, ‘Kamu malına zarar verme’, ‘Rüşvet alma’, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘İrtikap’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘İhaleye fesat karıştırma’, ‘Çevrenin kasten kirletilmesi’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’, ‘Orman kanununa muhalefet’ ve ‘Maden kanununa muhalefet’ suçlarını işlediği iddia edildi.

2 BİN 352 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

4 GÜN DEVAM EDECEK

Duruşmalar haftanın 4 günü devam edecek. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’de bulunan Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki binada görülecek bugünkü duruşmada, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek.

Kaynak: DHA-İHA