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Antalya'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.

Antalya'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Kaza, saat 10.00 sıralarında Akseki TOKİ konutları önünde bulunan Kırcaboyu'nda meydana geldi. Nihat K. idaresindeki otomobil, Akseki şehir merkezine giderken aynı yönde seyreden kamyonun tekerlerine çarpıp savrularak orta refüjdeki ağaçlara çarptı. Sürücü kazada yaralanırken araç kullanılmaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından ise yaralının tetkiklerinin yapılabilmesi için ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine sevk edildiği, kaza ile ilgili ise soruşturma başlatıldığı bildirildi. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya kaza
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