Antalya'da trafik kazası! 1 kişi yaralandı

Kaza, Yeni Mahalle Çaybaşı Sokak'ta saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Ö.'nün kullandığı motosiklet, yağmurdan ıslanan yolda kayarak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı. Ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat Ö.'nün tedavi altına alındığı öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
