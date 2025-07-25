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Antalya'da trafik kazası! Motosikletli hayatını kaybetti

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Ahmethan Tahtakın (20) hayatını kaybetti.

Antalya'da trafik kazası! Motosikletli hayatını kaybetti

Antalya Caddesi Yeni Mahalle Yeşilcamii yanında öğle saatlerinde meydana gelen kazada, Ahmethan Tahtakın idaresindeki motosiklet ile R.S. (65) idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ahmethan Tahtakın yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonrası Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürülen Ahmethan Tahtakın kurtarılamadı. Hafif ticari aracın sürücüsü R.S. ise polis tarafından ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya
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