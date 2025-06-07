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Antalya'da trafik kazası! Yaralılar var

Antalya'da Irak'tan tatil için gelen ailenin bulunduğu minibüs ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Antalya'da trafik kazası! Yaralılar var

Kaza saat 14.30 sıralarında Sarısu Mahallesi 138 ile Sarısu Caddesi kesişiminde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İbrahim Ö. (52) yönetimindeki özel halk otobüsü ile Irak'tan Antalya'ya tatil için gelen Hamza C. (42) idaresindeki minivan türü hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın şiddetiyle araçlardan hafif ticari araç yol kenarında bulunan bir sitenin duvarına çarptı, halk otobüsü ise yine aynı sitenin önünde park halindeki bir araca çarptı. Çevredekilerin İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, halk otobüsü şoförü ve hafif ticari araçta sıkışan 2 yolcu itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

"ÇOK KORKTUM VE ELLERİM HALA TİTRİYOR"

Kaza anında halk otobüsünde bulunan yolculardan Karina Mukhamedkhanova, "Bir anda büyük bir sesle çarpışma oldu. Ne olduğunu anlayamadık bile. Çok korktum ve ellerim hala titriyor" dedi.

Çevredeki vatandaşlar da söz konusu kavşakta sürekli kazalar olduğunu belirterek önlem alınması gerektiğini söyledi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya
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